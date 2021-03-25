В Северной Корее запуск ракет назвали самообороной

Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является... действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства, - говорится в сообщении ЦТАК, которое ссылается на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоля. - В нынешней обстановке, когда Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия... нам пришлось собрать военную силу для надежной защиты безопасности нашего государства".

В заявлении комментарий президента США Джо Байдена в отношении пуска ракет, который назвал данный акт нарушением резолюции 1718 Совета Безопасности ООН, расценивается как проявление "враждебности": "Такие высказывания президента США - открытое посягательство на право на самооборону нашего государства".

По мнению Ли Бён Чхоля, новая администрация США "взяла неправильный старт" в политике. Кроме того, секретарь назвал позицию американских властей "воинственной", добавив, что такое отношение "снова указывает, по какому пути" КНДР "следует идти".