Икрам Нур, автор haqqin.az 09:37

Саудовская Аравия предложила план завершения войны в Йемене. Этот же вопрос на днях обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

Немного предыдущих мирных инициатив, немного Стокгольмских соглашений 2018 года по Йемену, щепотка драматизма и как можно больше денег – вот по какому рецепту готовились новые мирные саудовские инициативы, для Йемена, который стал для Эр-Рияда сущим болотным упырем – и ресурсы туда как в бездну, и дна не видно. Их суть заключается в следующем: • Вдоль существующих (правда, непонятно, по состоянию на какой момент) линий разграничения объявляется общенациональное перемирие под жёстким наблюдением ООН при посредничестве США и Омана. • Гарантируется выплата зарплат всем госслужащим как на подконтрольных правительству территориях, так и на подконтрольных хуситам землях. • В Центральном банке создаётся совместный банковский счёт, благодаря которому можно будет справедливо распределять бюджетные деньги, полученные от экспорта нефти. • Снимается блокада с международного аэропорта Саны «для некоторых авиарейсов». • Расширяется список товаров, которые можно привозить в порт Худейда. • Начинается межйеменский политический диалог при посредничестве США и Омана.

«Эти инициативы нужны только для медиакартинки. Это несерьезно. Страны-агрессоры во главе с Саудовской Аравией хотят представить всё так, будто бы они предлагают мир, а мы отвергаем его... Если они всерьез, то пусть снимут блокаду, а потом предлагают мирные инициативы в качестве акта доброй воли», - так отреагировали на эти инициативы представители хуситов. И столь же прохладно они были встречены в Тегеране. По каким линиям закрепляется фронт? Как будет работать банковский счет? Согласно ли с этим правительство в Адене? Означают ли эти пункты признание правительства хуситов в Сане? Снимается ли блокада с Худейды и Саны полностью или это просто ограниченная мера? Что идет первым - снятие блокады или установление перемирия? Как конкретно будет распределяться прибыль от реализации нефти и где именно - в Худейде или Адене? На все эти принципиальные вопросы ответа в инициативах Эр-Рияда нет. Правительство президента Абд Раббо Мансура Хади приветствовало шаги королевства без оговорок. Но учитывая тот факт, что само оно находится в Эр-Рияде, а в самом Йемене бывает лишь наездами – его одобрение мало что значит. Принципиальным является вопрос о том, готовы ли к мирным переговорам хуситы и стоящий за их спиной Тегеран.