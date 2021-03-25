Державы объявили мир и в Йемене сработает ли?
Саудовская Аравия предложила план завершения войны в Йемене. Этот же вопрос на днях обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.
Немного предыдущих мирных инициатив, немного Стокгольмских соглашений 2018 года по Йемену, щепотка драматизма и как можно больше денег – вот по какому рецепту готовились новые мирные саудовские инициативы, для Йемена, который стал для Эр-Рияда сущим болотным упырем – и ресурсы туда как в бездну, и дна не видно.
Их суть заключается в следующем:
• Вдоль существующих (правда, непонятно, по состоянию на какой момент) линий разграничения объявляется общенациональное перемирие под жёстким наблюдением ООН при посредничестве США и Омана.
• Гарантируется выплата зарплат всем госслужащим как на подконтрольных правительству территориях, так и на подконтрольных хуситам землях.
• В Центральном банке создаётся совместный банковский счёт, благодаря которому можно будет справедливо распределять бюджетные деньги, полученные от экспорта нефти.
• Снимается блокада с международного аэропорта Саны «для некоторых авиарейсов».
• Расширяется список товаров, которые можно привозить в порт Худейда.
• Начинается межйеменский политический диалог при посредничестве США и Омана.
«Эти инициативы нужны только для медиакартинки. Это несерьезно. Страны-агрессоры во главе с Саудовской Аравией хотят представить всё так, будто бы они предлагают мир, а мы отвергаем его... Если они всерьез, то пусть снимут блокаду, а потом предлагают мирные инициативы в качестве акта доброй воли», - так отреагировали на эти инициативы представители хуситов. И столь же прохладно они были встречены в Тегеране.
По каким линиям закрепляется фронт? Как будет работать банковский счет? Согласно ли с этим правительство в Адене? Означают ли эти пункты признание правительства хуситов в Сане? Снимается ли блокада с Худейды и Саны полностью или это просто ограниченная мера? Что идет первым - снятие блокады или установление перемирия? Как конкретно будет распределяться прибыль от реализации нефти и где именно - в Худейде или Адене? На все эти принципиальные вопросы ответа в инициативах Эр-Рияда нет.
Правительство президента Абд Раббо Мансура Хади приветствовало шаги королевства без оговорок. Но учитывая тот факт, что само оно находится в Эр-Рияде, а в самом Йемене бывает лишь наездами – его одобрение мало что значит. Принципиальным является вопрос о том, готовы ли к мирным переговорам хуситы и стоящий за их спиной Тегеран.
И здесь приходится констатировать, что мир хуситам не слишком-то и нужен. В их логике такие мирные предложения показывают, что Эр-Рияд стремится выйти из войны как можно скорее, поскольку истощен. А значит, нужно давить дальше, активно атаковать и стремиться к победе на поле боя – авось у саудовской династии можно будет выторговать куда больше, вплоть до контрибуции.
Не менее серьезным является и то, что насколько хуситы показали себя на войне – настолько же беспомощными они являются в мирном процессе и государственном строительстве. Мир означает для них с одной стороны – обострение внутренних конфликтов в движении «Ансар Аллах», которые выльются в междоусобную войну, по итогам которого хуситы как военная и политическая сила перестанут существовать.
С другой – лишение привычных источников заработка местных «военных лордов», от финансовой помощи извне до контрабанды нефти и оружия. Замириться и остаться с пустым карманом, когда есть шанс взять все – такая перспектива их совершенно не вдохновляет.
Поэтому очевидно, что саудовская инициатива в ближайшее время «не взлетит». И тогда в дело придется вступать внешним игрокам. Как и на каких условиях, будет ли это военное принуждение хуситов к миру или же какие-то другие шаги, вроде того как сделать вид, что никой войны в Йемене попросту не существует – миру предстоит узнать уже совсем скоро.