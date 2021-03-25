После разгрома азербайджанской армией армянских сил в Карабах е, в чем немалую роль сыграли израильские дроны-камикадзе, эти боевые летательные аппараты собираются приобрести для своей армии и США. Об этом сообщает портал Breaking Defence.

В частности, в министерстве обороны Соединенных Штатов сейчас тщательно изучаются беспилотники Hero, которые производит компания Uvision. Эти дроны имеют две разновидности - одни могут запускаться с земли посредством рельсовой направляющей или модульного многоствольного контейнера, другие стартуют с вертолетов. Оба типа предназначены для выполнения множества различных функций.

Компания Uvision в настоящее время специально объединилась с Raytheon для продвижения системы Него-30 по программе американской армии Lethal Miniature Aerial Missile System (LMAMS). А в январе этого года армия США уже провела испытания беспилотников-камикадзе Uvision Hero-30. Вообще же дронами спецслужбы США интересовались уже несколько лет.

Hero-30 — это переносная контейнерная система массой 3 кг с боеголовкой массой 0,5 кг, каналом связи в пределах прямой видимости 5-40 км и максимальной продолжительностью полета 30 минут. Уже объявлен тендер на закупку 25 тысяч подобных мини-дронов для войск специального назначения США, и результаты конкурса будут оглашены в ближайшее время.

В начале года армия США провела испытания и еще одной тактической барражирующей системы контейнерного запуска Него-120 массой 12,5 кг, предназначенной для уничтожения на ближних дистанциях бронированных объектов и сооружений. Система Него 120 с электродвигателем, снаряженная боеголовкой массой 4,5 кг и стабилизированной оптико-электронной целевой нагрузкой, имеет увеличенную продолжительность полета до 60 минут и канал связи в пределах прямой видимости до 60 км.