США будут поражать из тех же дронов, которые уничтожили армянскую армию наш обзор
После разгрома азербайджанской армией армянских сил в Карабахе, в чем немалую роль сыграли израильские дроны-камикадзе, эти боевые летательные аппараты собираются приобрести для своей армии и США. Об этом сообщает портал Breaking Defence.
В частности, в министерстве обороны Соединенных Штатов сейчас тщательно изучаются беспилотники Hero, которые производит компания Uvision. Эти дроны имеют две разновидности - одни могут запускаться с земли посредством рельсовой направляющей или модульного многоствольного контейнера, другие стартуют с вертолетов. Оба типа предназначены для выполнения множества различных функций.
Компания Uvision в настоящее время специально объединилась с Raytheon для продвижения системы Него-30 по программе американской армии Lethal Miniature Aerial Missile System (LMAMS). А в январе этого года армия США уже провела испытания беспилотников-камикадзе Uvision Hero-30. Вообще же дронами спецслужбы США интересовались уже несколько лет.
Hero-30 — это переносная контейнерная система массой 3 кг с боеголовкой массой 0,5 кг, каналом связи в пределах прямой видимости 5-40 км и максимальной продолжительностью полета 30 минут. Уже объявлен тендер на закупку 25 тысяч подобных мини-дронов для войск специального назначения США, и результаты конкурса будут оглашены в ближайшее время.
В начале года армия США провела испытания и еще одной тактической барражирующей системы контейнерного запуска Него-120 массой 12,5 кг, предназначенной для уничтожения на ближних дистанциях бронированных объектов и сооружений. Система Него 120 с электродвигателем, снаряженная боеголовкой массой 4,5 кг и стабилизированной оптико-электронной целевой нагрузкой, имеет увеличенную продолжительность полета до 60 минут и канал связи в пределах прямой видимости до 60 км.
Hero-120 участвует в тендере, объявленном в связи с программой замены 120-миллиметровых минометов, состоящих на вооружении корпуса морской пехоты США.
А в мае армия США проведет испытания беспилотников Hero-400ЕС. Дрон снаряжен стабилизированной оптико-электронной станцией и двухсторонним каналом связи в прямой видимости дальностью 40-150 км с функцией «человек в контуре управления», продолжительность полета в режиме барражирующего боеприпаса от 2 до 4 часов в зависимости от типа движителя.
Система 400ЕС сохранила все свои возможности по ведению разведки и наблюдению, имеет тяжелую универсальную боеголовку массой 10 кг (тандемная кумулятивная осколочно-фугасная) для борьбы с широким набором целей, включая основные боевые танки.
Продвинутая функция прекращения задачи позволяет автоматическое повторное включение барражирующего режима, перенацелевание или возвращение с помощью парашюта. Рабочая высота составляет 5500 метров при скорости перелета/патрулирования 50-150 узлов.
Отметим, что азербайджанская армия и пограничные войска в ходе 44-дневной Отечественной войны массово применяли беспилотники-камикадзе Harop израильского производства и ударные беспилотники Orbiter-1С. С их помощью были уничтожены сотни вражеских целей и большое количество живой силы противника.