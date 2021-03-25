Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни

«Даже с семьей пускай едут. Дадим им жилье в пустующих деревнях России, пусть там живут. Они же хорошие земледельцы. Допустим, казахи и киргизы — кочевники... А таджики и узбеки — это земледельцы», - заявил политик.

По его словам, подобный подход позволил бы решить сразу несколько задач. С одной стороны, в стране бы выросла численность населения, с другой — была бы решена проблема с пустующими домами и землями.

Жириновский также отметил, что российским компаниям следует в первую очередь нанимать на работу россиян, и только потом — мигрантов. При этом фирмы, желающие получить таджикских или узбекских рабочих, должны привозить их на места проектов «в специальных поездах», временно обеспечивать общежитием, а потом отвозить домой. «Чтобы они не гуляли по просторам России», - пояснил он.