COVİD-19 в Армении: 1094 новых зараженных и 21 умерший за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 189540, сообщает Национальный центр страны по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 26 марта, таких случаев было 188 446. Число выявленных случаев заражения за сутки – 1094.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3434 человека (плюс 16 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 881 (плюс 5 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 170 903. На лечении находятся 14 306 человек.