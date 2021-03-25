Взрыв в частном доме в Москве: пострадали граждане Турции

Инцидент произошел вечером 26 марта в СНТ "Западный" в Троицком и Новомосковском административном округе. В строящемся газифицированном трехэтажном частном доме, где проживали семь граждан Турции, произошел взрыв газовоздушной смеси.

Четверо граждан Турции госпитализированы в результате взрыва газа в строящемся частном доме в поселении Московский новой Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В результате взрыва дом полностью разрушен. В ходе проведения поисково-спасательных работ из-под завалов извлечены четыре человека, госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что организована работа оперативного штаба, психологов ЦЭПП, оперативной группы ГУМЧС по Москве и аэромобильной группировки ЦСООР "Лидер" с привлечением кинологов и инженерной техники. Кроме того организовано взаимодействие с консульским отделом посольства Турции в Москве.

К реагированию привлекались 123 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 24 единицы техники.