В результате мер, предпринятых сотрудниками отделения полиции Евлахского района, задержаны наркоторговцы.

Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Евлаха Гусейн Мустафаев был задержан и доставлен в полицейское отделение. Во время обыска у него обнаружен героин.

В результате расследования установлена личность продавца наркотиков, и он был задержан. Им оказался ранее судимый Анар Годжаев. При досмотре у него изъяты героин и метамфетамин.

В результате масштабных мероприятий выяснилось, что А.Годжаев получал наркотики от ранее судимого жителя Евлахского района Хайяма Гасанова. Гасанов также задержан в результате операции. Во время обыска в его доме обнаружено более 10 граммов героина и более 17 граммов метамфетамина в различных упаковках, а также револьвер «Наган» и 1 патрон к нему, 1 газовый пистолет, 2 газовых баллона и 30 патронов, кинжал и электронные весы.

Ведется следствие.