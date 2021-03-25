Репортерская группа haqqin.az 12:55

После Советской и Кубинки Папанино, пожалуй, один самых обширных советских самостроев. Здесь сотни совсем уж тесно приткнутых друг к другу домиков, узенькие и извилистые улочки, по которым нередко струятся сточные воды. В отличие от той же Кубинки на тогда еще столичной окраине — Папанино (название связано с улицей имени советского полярника Папанина, которая пересекает всю нагорную часть города, ныне Дж.Мамедкулизаде) селился исключительно рабочий люд и выходцы из сельской местности, потому жилища тут беднее и неказистее. В общем, не поселок, а настоящие городские трущобы.

Больше десяти лет назад городские власти приняли решение снести все аварийные, а также не имеющие архитектурного значения, одноэтажные и не подключенные к коммуникационным линиям строения и разбить на их месте парки. Понятное дело, что на Папанино никаких архитектурных изысков, как говорится, с роду не наблюдалось, зато отсутствие цивилизации – в полном объеме. По сравнительно большой территории даже автобусы не ходят, потому что так называемые улицы очень узкие, даже легковушки застревают в здешней тесноте и круглогодичной слякоти. Так что поселок, как и Советская, Хутор и др., вошли в этот проект, а его жителям объявили, что скоро они переедут. Однако с воплощением замечательного правительственного решения оказалось не все так просто. Пока оно реализовано только в отношении Советской и Басина. Плотность заселения в таких районах чрезвычайная, за короткий срок обеспечить всех проживающих в них квартирами нереально. Затруднительно и выплачивать денежные компенсации такой массе людей – на это уйдет львиная доля городского бюджета. Однако процесс хоть и медленно, но продвигался, пока не грянула пандемия, которая затормозила все производство по всему миру. А между тем обитатели Папанино, в отличие от многих на Советской и Кубинке, где люди побогаче, восприняли весть о переезде с огромным воодушевлением – условия, в которых они проживают, иначе чем нечеловеческими не назовешь. Несколько поколений большинства здешних семей только и мечтали, чтобы перебраться из своих лачуг в современные квартиры, с отоплением и канализацией. Но удавалось это не многим… И вот сказали, что ждать осталось недолго. Однако с того дня прошло больше пяти лет.

Правда, десятка два так называемых частных домов уже снесены, и их жильцы обрели нормальное жилье. Повезло тем, кто оказался ближе к магистральной Мамедгулизаде (бывшей Папанина) – по обе стороны этой улицы, в той части, где военный госпиталь, уже высятся многоэтажки. Ну а остальные папанинцы ждут и даже надеются, что их оставят в родном районе – власти пообещали, что они временно поживут в арендованном жилье, на что им выделят деньги, а затем вернуться на свои места, только уже в новопостроенные здания с комфортными квартирами. Собственно, такой подарок от государства получили уже несколько тысяч бакинцев. Но вот когда это случится и с жителями Папанино, пока неизвестно. Сотрудники haqqın.az побывали в этом «трущобном» квартале, побеседовали с его обитателями и убедились, как нелегко им приходится в поистине доисторических условиях и как велико желание стать хозяевами настоящих благоустроенных квартир, а не сколоченных из чего попало хибар. Ариф с улицы Мамедкулизаде: «Видите, здесь, прямо рядом с нами, уже строят. Соседи из снесенных там домов пока живут на съемной квартире, но зато потом получат хорошие квартиры, с ремонтом и на 20 квадратных метров больше площади их старого жилья. Здесь были небольшие домики – 30-40 квадратных метров и всего с 4-5 жильцами. У кого большие семьи, тем менее выгодно, но все равно лучше, чем в нашем самострое. У меня пять человек на 70 метрах. Компенсация нам невыгодно, да и говорят, что ее перестали давать. Что ж, меня устроит новое или отремонтированное жилье в своем районе. Только бы побыстрей, а то и переселение остановилось, и никто ничего не говорит». «Каждый раз в это время года приходят новости о сносе, мы радуемся, но мне 64 года, я уже 30 лет жду, когда перееду в новую квартиру», - вздыхает пожилая жительница Папанино.