В Баку будет пасмурно
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами прогнозируется дождь, северо-западный ветер, сообщает haqqin.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 11-14, в Баку ночью - 5-7, днем - 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 767 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55%.
Ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, туман, восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-6, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.