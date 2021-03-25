Пашинян снова сменит главу спецслужб

Новым начальником Службы национальной безопасности Армении будет назначен бывший судья Андраник Симонян, сообщает armlur.am со ссылкой на свои источники.

«Судья Симонян назначен заместителем начальника Следственного комитета. По уже накатанной схеме с Аргишти Кярамяном его назначат замглавы СНБ, а через несколько дней он возглавит ведомство», - отмечает издание.

Решение по назначению Симоняна заместителем главы СК уже опубликовано на сайте правительства Армении.

«Схема» Кярамяна уже стала мэмом, напоминает ереванский «Спутник». Он четвертого мая 2020 был назначен заместителем председателя Следственного комитета Армении, через день был уволен и занял пост заместителя директора Службы национальной безопасности, а потом назначен главой СНБ. Правда, пробыл он в этой должности всего четыре месяца.