Как отметили Новруз в совместном российско-турецком мониторинговом центре фото; видео
Праздничный стол накрыли в Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе по инициативе Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, на мероприятии профессор Тахир Амирасланов рассказал военнослужащим о гостеприимстве нашего народа, традициях праздника Новруз, значении выпекаемых к празднику сладостей.
В завершение участникам мероприятия были вручены дипломы Ассоциации и книги профессора Т. Амирасланова, а также был дан обед.