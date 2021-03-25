Авторитетный Fİtch: «Армения не сможет преодолеть последствия поражения в Карабахе»

Альянсу премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" удастся сохранить действующую коалицию большинства в парламенте на внеочередных выборах, которые назначены на 20 июня 2021 года, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch.

"После заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 страну захлестнула волна протестов с призывами отставки Пашиняна, в том числе со стороны военных. И хотя мы думаем, что он все же сохранит власть, после войны доверие к его правительству заметно ослабло, что может серьезно помешать проведению структурных реформ и борьбе с коррупцией", - пишет Fitch.

Рейтинговое агентство также предполагает, что последствия поражения в Карабахе, скорее всего, преодолеть в ближайшей перспективе не удастся, учитывая большой поток беженцев и необходимость возобновления переговорных процессов в рамках Минской группы ОБСЕ, которые ранее потерпели фиаско.