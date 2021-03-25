Карантинный режим, действующий в связи с пандемией коронавируса, вынудил молодого человека из Турции и его азербайджанскую возлюбленную провести церемонию помолвки в режиме онлайн. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Мурат Карс, учитель, проживающий в Эрзуруме, познакомился с Айнурой Зейналовой 2 года назад, когда приехал в Баку. Они решили пожениться. Но разразилась пандемия, и в обеих странах из-за карантина были введены ограничения на свадьбы и помолвки. В итоге им пришлось ждать окончания пандемии, чтобы обручиться. Но карантин затянулся, и Мурат Карс с Айнурой Зейналовой решили организовать обручение через интернет.

Семья девушки собралась в Баку, а парня - в Эрзуруме. Тем, кто не смог принять участие в церемонии онлайн, были отправлены ссылки для просмотра торжества.

После того как молодые люди в очередной раз объявили о своем решении заключить брак, обручальное кольцо Айнуре Зейналовой надели ее родители, а кольцо Мурата Карса – его семья в Эрзуруме. Родственники, которые следили за церемонией по ссылкам в сети, приветствовали эти моменты аплодисментами.

«Из-за пандемии коронавируса передвижение людей было ограничено. Но в виртуальном мире таких проблем нет. Через интернет проводятся занятия, организуются конференции. По этой причине мы также решили организовать церемонию помолвки через интернет. После того, как наши семьи согласились, мы провели церемонию помолвки со своими семьями, собравшимися в Баку и Эрзуруме», - сказал Мурат Карс.

Жених также заявил, что они все же планируют провести настоящую свадебную церемонию. Помолвленные надеются, что до их до свадьбы, которую они собираются организовать летом, пандемия стихнет.