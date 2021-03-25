Неизвестные обокрали Бейонсе на миллион долларов

Неизвестные обокрали американскую певицу Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер), пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Сумму ущерба оценили в более чем миллион долларов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В марте 2021 года воры дважды пробирались в складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании Бейонсе Parkwood Entertainment. Грабители забрали ценные вещи, включая дорогие сумки и платья певицы, а также имущество, принадлежащее ее стилисту.

По данным источника, расследованием дела занимается полиция Лос-Анджелеса. На данный момент сотрудникам не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.