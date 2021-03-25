Армяне на оккупированных территориях в течение почти 30 лет не только грабили и разрушали наши города и села, природные ресурсы, но и осуществляли небывалый вандализм в отношении историко-культурного наследия Азербайджана. Сотни исторических, культурных и религиозных памятников, принадлежащих нашему народу, были разрушены, осквернены, подвергнуты фальсификации и присвоению.

Как сообщает АзерТАдж, одним из исторических памятников, которым армяне нанесли ущерб в Карабахе, стала и Азыхская пещера, являющаяся уникальным культурным достоянием не только Азербайджана, но и всего мира. Азыхская пещера, расположенная на территории Ходжавендского района на высоте около 1000 метров над уровнем моря, - одно из древнейших поселений человека в мире, что было подтверждено исследованиями, которые азербайджанские ученые проводили начиная с 1960 года. Обнаруженная здесь нижняя челюстная кость древнего человека имеет возраст 350-400 тысяч лет. Кроме этого в Азыхской пещере обнаружены различные орудия и следы очагов, принадлежавших древним людям. Считается, что эти орудия сделаны 1-1,5 млн лет назад.

Армянские оккупанты превратили на некоторое время Азыхскую пещеру в склад оружия, а затем с привлечением иностранных ученых провели здесь незаконные археологические раскопки, занимались провокационной деятельностью с целью присвоения этого древнего богатства, принадлежащего Азербайджану, присвоения его истории. Своей деятельностью они также грубо нарушили международное гуманитарное право, положения Конвенции ЮНЕСКО 1954 года «О защите культурной собственности во время вооруженных конфликтов» и Конвенции 1970 года «О запрещении незаконного ввоза, экспорта и передачи права собственности на культурную собственность».

«Эта пещера была обнаружена азербайджанским ученым-археологом Мамедали Гусейновым в 1960 году, и после этого здесь проводились исследования. Это одно из древнейших мест обитания человека в мире принадлежит истории Азербайджана, является нашим историческим достоянием. Армения незаконно проводила работы в этой пещере, незаконно привлекала ученых из-за рубежа. Они нанесли большой ущерб этой пещере, нашему историческому наследию. Они возместят весь этот ущерб. Мы заставим их», - сказал президент Ильхам Алиев, посещая Азыхскую пещеру.

На днях группа представителей СМИ в ходе визита в Ходжавендский район также ознакомилась с Азыхской пещерой. Доктор исторических наук профессор Асадулла Джафаров в интервью АзерТАдж сообщил, что в 1970-1987 годах он участвовал в исследовательских работах в пещере Азых.

«Азых — это не только азербайджанская археология, палеонтология, но и самая важная в мире площадка для изучения происхождения и формирования древних людей. На основе найденных в Азыхе материально-культурных остатков изучаются Гуручайская, древняя Ашильская, средняя Ашильская, Мусейская и другие культуры. Орудия труда гуручайской культуры образуют гармонию с комплексом олдувайской культуры Восточной Африки. Я бы сказал, что Азыхская пещера по своей значимости превосходит Олдувайскую. Потому что Олдувай открытый, а Азых - пещерный лагерь», - отметил он.

А.Джафаров отметил, что армяне, проводя незаконные раскопки в Азыхской пещере, полностью испортили стратиграфию лагеря, его план. Они стерли культурные слои и вызвали разрушения. Это большой удар не только по азербайджанской, но и мировой археологии.