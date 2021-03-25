В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1759 человек). В то же время 713 пациентов (511 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в субботу, 27 марта.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 254 370 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 235 606 человек благополучно прошли лечение, 3464 пациента клиник скончались.

Лечение 15 300 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 2 826 454 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9670 - за минувшие сутки.