МЧС: За минувшие сутки потушены 20 пожаров, спасены три человека фото; видео

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На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было зарегистрировано 20 выездов на тушение пожара, были проведены аварийно-спасательные операции по спасению 3 человек, оказавшихся в беспомощном состоянии.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки было спасено три человека.