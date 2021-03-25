Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в венгерском Дебрецене на стадионе «Надьердеи» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Катара и Азербайджана.

Игру будет судить бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Крузляком.

Катар, как известно, приглашен в отборочную группу «А» чемпионата мира-2022 на внеконкурсной основе. Таким способом ФИФА и УЕФА помогают сборной Катара как можно лучше подготовиться к домашнему ЧМ.

24 марта Катар уже сыграл в Дебрецене с Люксембургом и выиграл со счетом 1:0. Сборная Азербайджана в тот же день играла в Турине с Португалией и уступила с таким же результатом.

Напомним, 30 марта нашу команду ждет второй отборочный матч – в Баку против Сербии.