В Иране закрыт въезд-выезд в десятки городов из-за коронавируса
В связи с ростом инфицирования коронавирусом в Иране закрыт въезд-выезд в 67 городов, сообщают иранские СМИ.
По словам представителя Штаба по борьбе с коронавирусом Ирана Алирзы Раиси, такое решение принято в связи с увеличением числа регионов в «красной» и «оранжевой» зонах: «Вчера в «красную» зону были включены еще 23 города, а в «оранжевую» – еще 44 города. Рост инфицирования обусловлен увеличением поездок в дни праздника Новруз и несоблюдением карантинных требований».