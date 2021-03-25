Украина испытала турецкие беспилотники над Черным морем
Украина использовала ударные беспилотники Bayraktar над Черным морем для отработки учебных задач, передает РИА Новости со ссылкой на агентство минобороны страны "АрмияInform".
"Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию", - пишет агентство.
В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, на котором тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил - проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.
В агентстве напомнили, что в этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, например, с увеличенной дальностью полета, которые будут действовать в интересах военно-морских сил.