Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасного террориста

Спецслужбы Турции провели на севере Ирака успешную операцию по ликвидации террористов, готовивших теракт на турецкой территории, сообщает «Анадолу».

По данным источников в службах безопасности Турции, операция в районе Метина была проведена 22 февраля и по ее итогам были ликвидированы три боевика ПKK, в том числе особо опасный террорист Хусейн Инал по прозвищу «Каркер Кюреджик».

Инал прошел террористическую подготовку в лагере ПКК «Лаврион» в Греции, после в течение трех лет вел подрывную деятельность против Турции в Ираке.

В конце февраля он направился в иракский район Метина с целью участия в сходке террористов, обсуждавших тему терактов в Турции, где и был уничтожен.