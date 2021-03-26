Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла 2-е место в многоборье на Кубке мира в Софии.

По итогам двух выступлений наша команда набрала 70,950 балла и уступила только хозяевам соревнований – сборной Болгарии (84,350). Бронза у Японии (70,650).

Азербайджанские групповички вчера получили 37,450 балла за упражнение с пятью мячами, а сегодня за композицию с тремя обручами и двумя парами булав – 33,500 балла.

Завтра наша команда выступит в отдельных финалах.