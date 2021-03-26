Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 22:25

Небольшой городок Эванстон, что в штате Иллинойс (население около 74 тысяч человек) в последние дни прославился на всю Америку. Он стал первым поселением, в котором принято решение выплачивать репарации семьям чернокожих жителей за дискриминацию, которой они подверглись в былые годы. Каждая семья, которая докажет, что она пострадала от жилищной дискриминации, политики и практики городских властей получит 25 тысяч долларов. Есть, конечно, и ряд ограничений - эти деньги могут пойти лишь на выплату первой части по жилищному кредиту, на покупку дома или его ремонт. При этом речь идет о семьях или их потомках, которые жили в Эванстоне и подверглись дискриминации в период с 1919 по 1969 годы. На эти цели из городской казны было выделено 400 тысяч долларов, но это лишь первая часть выплат, а всего по программе, принятой еще два года назад, чернокожие граждане получат 10 миллионов долларов.

Откуда же возьмут городские власти такую сумму? Неужели из кармана местных налогоплательщиков, большинство из которых составляют белые - их 65 процентов против 18 процентов афроамериканцев? Нет, деньги городская казна получает за счет продажи марихуаны, которая облагается 3-процентным налогом. После десятилетий размышлений о том, следует ли разрешить производство и распространение конопли в Америке, к началу 2020 года карта, где этот вид наркотиков разрешен, была определена. Марихуана полностью разрешена в медицинских и, как говорится, в рекреационных целях в 14 штатах - от Аляски до Невады, включая и столицу страны - Вашингтон. В 16 других штатах, и в Иллинойсе, в частности, ее можно приобрести по выписанному врачом рецепту. Доходы от легальной продажи марихуаны, как впрочем от любого нелегального наркотрафика огромны. Но эти деньги можно не только субсидировать чернокожим покупку жилья, но и обеспечить их безбедное существования до конца жизни без принуждения к плодотворному труду. И чем больше граждан будет курить марихуану, тем выше будет их благосостояние. Раздача ассигнаций в Эванстоне между тем, лишь первая ласточка. Получить деньги таким же макаром хотят жители тысяч других маленьких и больших городов в Америке. Их интересы активно продвигают темнокожие конгрессмены и конгресвумены. Одна из них - Шейла Джексон, член палаты представителей Конгресса от Техаса объявила об образовании федеральной комиссии, которая займется выработкой соответствующего билля. Речь об этом идет довольно давно, но сейчас кампания резко активизировалась после того, как от колена полицейского был придушен чернокожий наркоман Джордж Флойд, что породило настоящую расовую революцию в стране. Президент Джо Байден полностью поддерживает создание этой комиссии.