Курите марихуану и будете богатыми наша корреспонденция
Небольшой городок Эванстон, что в штате Иллинойс (население около 74 тысяч человек) в последние дни прославился на всю Америку. Он стал первым поселением, в котором принято решение выплачивать репарации семьям чернокожих жителей за дискриминацию, которой они подверглись в былые годы. Каждая семья, которая докажет, что она пострадала от жилищной дискриминации, политики и практики городских властей получит 25 тысяч долларов. Есть, конечно, и ряд ограничений - эти деньги могут пойти лишь на выплату первой части по жилищному кредиту, на покупку дома или его ремонт. При этом речь идет о семьях или их потомках, которые жили в Эванстоне и подверглись дискриминации в период с 1919 по 1969 годы.
На эти цели из городской казны было выделено 400 тысяч долларов, но это лишь первая часть выплат, а всего по программе, принятой еще два года назад, чернокожие граждане получат 10 миллионов долларов.
Откуда же возьмут городские власти такую сумму? Неужели из кармана местных налогоплательщиков, большинство из которых составляют белые - их 65 процентов против 18 процентов афроамериканцев? Нет, деньги городская казна получает за счет продажи марихуаны, которая облагается 3-процентным налогом.
После десятилетий размышлений о том, следует ли разрешить производство и распространение конопли в Америке, к началу 2020 года карта, где этот вид наркотиков разрешен, была определена. Марихуана полностью разрешена в медицинских и, как говорится, в рекреационных целях в 14 штатах - от Аляски до Невады, включая и столицу страны - Вашингтон. В 16 других штатах, и в Иллинойсе, в частности, ее можно приобрести по выписанному врачом рецепту.
Доходы от легальной продажи марихуаны, как впрочем от любого нелегального наркотрафика огромны. Но эти деньги можно не только субсидировать чернокожим покупку жилья, но и обеспечить их безбедное существования до конца жизни без принуждения к плодотворному труду. И чем больше граждан будет курить марихуану, тем выше будет их благосостояние.
Раздача ассигнаций в Эванстоне между тем, лишь первая ласточка. Получить деньги таким же макаром хотят жители тысяч других маленьких и больших городов в Америке. Их интересы активно продвигают темнокожие конгрессмены и конгресвумены.
Одна из них - Шейла Джексон, член палаты представителей Конгресса от Техаса объявила об образовании федеральной комиссии, которая займется выработкой соответствующего билля. Речь об этом идет довольно давно, но сейчас кампания резко активизировалась после того, как от колена полицейского был придушен чернокожий наркоман Джордж Флойд, что породило настоящую расовую революцию в стране. Президент Джо Байден полностью поддерживает создание этой комиссии.
Беда лишь в том, что у афроамериканцев, весьма прагматичной части населения, аппетиты начали резко расти после еды, то есть после получения первых чеков. Во многих городах от Калифорнии до Нью-Йорка прошли массовые манифестации протеста, на которых люди говорили властям: «Этого крайне мало!». В руках одного из манифестантов был плакат: «40 акров земли и одного мула!». «Репарации - прямо сейчас!», - требует другой.
Но, надо думать, что и раздачей мулов афроамериканцев не успокоить. Те требуют триллионы долларов за свое несчастное детство и неприглядную жизнь всех своих предков за несколько столетий. И можно не сомневаться, что по примеру города Эванстоун деньги получат и миллионы других притесненных, угнетенных и обиженных граждан Соединенных Штатов. Хотя, как признается член городского совета Эванстона Альдерман Робин Симмонс, «это будет работа для целого поколения».
Американские законодатели с увлечением принялись за эту работу. Вероятно, другой более жгучей проблемы, кроме как ублажить потомков рабов, в Америке нет.
Несколько дней назад в штате Колорадо произошло очередное массовое убийство. Некий 21-летний местный житель, имеющий долгую историю психических заболеваний, взяв в руки автоматическую винтовку и, раздевшись до трусов (полиция подозревают, что до этого он еще и «забил косяк») пришел в местный супермаркет и расстрелял 10 человек - 9 продавцов, покупателей и одного полицейского).
В Вашингтоне тут же взялись за исполнение «старой песни о главном». Джо Байден вновь потребовал от законодателей принять жесткие меры по запрету продажи полуавтоматических винтовок и введении строгих проверок личностей покупателей. Но эти песни раздаются каждый раз, когда в стране происходят массовые расстрелы людей. И, по крайне мере, на моей памяти каждый президент - Билл Клинтон, Джорж Буш-младший, Барак Обама, а теперь и Джо Байден обещают нации ужесточить контроль над оружием.
Уточню: речь ни в коем случае не идет о запрете продажи любых пистолетов или охотничьих берданок - под запрет каждый лидер намеревается поставить лишь продажу многозарядных винтовок, которые американские военные используют для борьбы с исламистами в Сирии и Афганистане.
Но не получалось ни у кого, и Байден не будет исключением. СМИ уже сообщили, что республиканцы в Конгрессе при упоминании новых инициатива президента лишь поморщились.
Гораздо легче и при бОльших политических дивидендах можно усладить темнокожих граждан. Нужно лишь резко расширить посевы марихуаны и проблема будет решена. А так пускай расстроенные граждане покурят марихуанки, а потом возьмут в руки автомат и пойдут решать личные проблемы по своему усмотрению.