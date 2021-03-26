Команда, у которой в Азербайджане огромное количество поклонников, сегодня разгромила Норвегию – 3:0.

Игра, в которой норвежцы были номинальными хозяевами, из-за пандемийных ограничений проходила в испанской Малаге. Уже на 4-й минуте Озан Туфан открыл счет в матче. На 28-й минуте Чаглар Союнчу забил второй мяч, а разгром оформил все тот же Туфан, отличившийся на 59-й минуте.

Напомним, три дня назад Турция в Стамбуле обыграла фаворита группы – Нидерланды (4:2). После двух туров Турция делит лидерство с Черногорией. У обеих команд по 6 очков. У Нидерландов и Норвегии по 3 очка. Латвия и Гибралтар очков не имеют.

30 марта Турция в Стамбуле примет Латвию. Лишь победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира-2022. 2-е место даст право сыграть в стыковых матчах.