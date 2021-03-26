Джанни Де Бьязи о поражении сборной Азербайджана от Катара

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал поражение нашей команды от Катара (1:2) в товарищеском матче, состоявшемся в венгерском Дебрецене.

«По сравнению с матчем с Португалией сегодня в стартовом составе вышли 10 новых футболистов, - говорит итальянский специалист. – В первом тайме мы играли хорошо, но после перерыва была слабая игра. Мы играли против хорошо подготовленного физически соперника. Некоторые наши футболисты должны прогрессировать.

Футболисты, которых я выпустил в первом тайме, меня устроили. Но, как я уже сказал, во второй половине игра у нас не получилась. Международные матчи получаются сложными для наших футболистов. Однако их способности можно выявить именно в таких играх. Надо быть готовыми к темпу подобных встреч.

Я никогда не просил игроков отдавать пасы назад. Мы справились с прессингом соперника. К сожалению, нам не удалось использовать свободные зоны. Во втором тайме стало заметно, что физически мы отстаем».

В свою очередь, главный тренер сборной Катара Феликс Санчес заявил после игры следующее:

«Вся команда старалась, боролась, показала хороший футбол. Я рад, что у нас в сборной футболисты, у которых есть характер. Это очень важно, когда играешь через каждые три дня.

Матч длится 90 минут. Но доминировать всю игру невозможно. Мы плохо начали, теряли мяч, поэтому вынуждены были обороняться. Но это часть игры.

После 25-й минуты сборная Катара стала играть так, как мы хотели, начала создавать голевые моменты. Мы заслуживали гола и добились своего во втором тайме. В сложном матче смогли одержать волевую победу».