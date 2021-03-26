В центральном матче игрового дня в Белграде Сербия принимала Португалию. Матч завершился со счетом 2:2.

В европейской отборочной группе «А» чемпионата мира-2022, в которой выступает сборная Азербайджана, сыграны еще два матча.

Гости вели 2:0 благодаря голам Диого Жоты на 11-й и 36-й минутах. Но во втором тайме сербы нашли в себе силы отыграться. Александр Митрович на 46-й минуте и Филип Костич на 60-й забили по голу и добыли для Сербии одно очко. Правда, ничья получилась скандальной: на последних секундах матча Криштиану Роналду забил чистейший гол, но голландские судьи его не засчитали, ошибочно решив, что мяч не пересек линию ворот.

Также стоит отметить, что в концовке встречи сербы остались в меньшинстве. Был удален защитник итальянской «Фиорентины» Никола Миленкович, который теперь пропустит матч со сборной Азербайджана в Баку. Эта игра состоится 30 марта на Олимпийском стадионе.

В другом матче нашей группы Ирландия дома сенсационно проиграла Люксембургу – 0:1. Единственный гол был забит на 85-й минуте Джерсоном Родригесом.

Таким образом, после двух игровых дней турнирное положение в группе «А» выглядит так:

1.Сербия – 4 очка, разница мячей 5-4 (2 матча)

2.Португалия – 4, 3-2 (2)

3.Люксембург – 3, 1-0 (1)

4.Азербайджан – 0, 0-1 (1)

5.Ирландия – 0, 2-4 (2).

30 марта также состоится матч Люксембург – Португалия.