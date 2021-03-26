Эйнулла Фатуллаев 02:20

В середине «кощунственных единичных», после тучных нулевых, в 2014 году, когда в мире наконец осознали, что времена романтичного либерализма остались где-то позади в «ураганных 90-х» и наступили серые будние сурового прагматичного миропорядка, западный мир потрясла книга Удо Ульфкотте «Продажные журналисты». Своими сенсационными откровениями бывший редактор легендарной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung потряс мировую общественность, изложив ошеломительные факты вербовки немецких журналистов: на протяжении десятилетий ЦРУ занималось вербовкой тысяч немецких журналистов. Удо признал, что и сам был завербован американской разведкой, периодически получая от ЦРУ тематику и фактуру для своих публикаций, в которых разоблачались главные противники США – Россия и Китай.

Откровения Удо потрясли и меня. И во время одной из своих поездок в Берлин я с превеликим удовольствием встретился с немецким журналистом. Накануне 2015 года – аккурат перед началом первых Европейских игр, германские СМИ направили всю мощь своего агитационного аппарата на «дискредитацию» маленькой и еле заметкой в гуще глобальной политики одной страны Южного Кавказа. Немцы с трудом выговаривали незнакомое географическое название государственного новообразования - Азербайджан, смутно представляя месторасположение этой мусульманской страны. Однако, при этом все немецкие СМИ, на протяжении двух лет, денно и нощно выливали ушаты помоев на незнакомую и чуждую страну, разворачивая массированную информационную войну. «Это заказ. Им приказали так писать и говорить», - уверял меня Удо в одном из элитных ресторанов Берлина неподалеку от Магдебургских ворот. «Взгляните, в этом ресторане собирается вся немецкая элита. И вы глубоко ошибаетесь, полагая, что все они независимые и самодостаточные люди. По сей день между Германией и США не отменен секретный договор о сотрудничестве, подписанный сразу же после окончания Второй мировой войны. Без согласия Вашигтона и «глубинного государства», аффилированного с ЦРУ ни один политик не сможет стать канцлером Германии». Признаюсь, смелые суждения Удо поражали меня своей откровенностью и храбростью. Спустя два года после нашей встречи Удо Ульфкотте в возрасте 56 лет скоропостижно скончался от сердечного приступа. В отличие от подозрительной скоропостижной смерти в Лондоне экс-сотрудника российского КГБ Александра Литвиненко, преждевременная смерть Удо не вызвала общественного резонанса. Германия сильно постаралась развеять в общественном мнении в прах сенсационные откровения известного журналиста, утверждавшего, что около 2500 немецких журналистов были завербованы американской разведкой… «Вы спрашиваете меня почему наши СМИ остановили свой выбор на Азербайджане?», - переспросил меня в своей штаб-квартире в центре Берлина известный немецкий правозащитник, глава Лиги защиты прав человека Ганс-Эберхард Шульц. Импозантный с гордой осанкой, суровым взглядом, осторожно перебирая пальцы, он смотрел правде в глаза: «Вы никогда не услышите на наших телеканалах критику состояния прав человека во Франкфурте или Дрездене. Вам будут рассказывать о разгоне манифестаций в Гонконге, нарушении права на свободу слова в Азербайджане, преследовании оппозиции в России… Но никогда не услышите о Германии. Потому что на подобную критику наложено табу. Германия далека от демократии и либерализма. Инакомыслие порицается…»

Субъективная оценка демократических свобод в одной из прогрессивных стран мира, мощнейшем авангарде современной европейской либеральной цивилизации может показаться «ложью с гордой осанкой» именитого немецкого правозащитника, сводящего личные счеты с немецкой политической системой. У читателя могут возникнуть естественные и ехидные вопросы касательно плюралистической особенности политсистемы Германии. Нам ли судить Германию? А как же свободные выборы? А сменяемость власти? А свободный и развитый рынок? Безусловно, никто не возьмет на себя ответственность подвергнуть ревизии либеральные устои германского государства. В Германии процветает демократия, но лишь в рамках избранной «глубинным государством» неприкасаемой номенклатурной политсистемы. К примеру, если системная Социал-демократическая партия – наследница Веймарской республики, возьмется за организацию массового шествия в главных городах страны, то местная власть и полиция раскроет перед немногочисленными уличными сторонниками парламентской партии свои центральные проспекты и улицы. Но вот если родственная СДПГ – Левая партия, представленная в Бундестаге и в региональных законодательных органах, вместе с движением Оккупай захочет призвать к несогласию десятки тысяч недовольных немцев, то на пути внесистемной оппозиции встанет многочисленный полицейский контингент. Будут бить, и довольно жестко, применяя слезоточивый газ. Не остановятся даже перед депутатами. Которых могут задержать и даже применить силу. Могут и «Жгучим перчиком» прыснуть в глаза. Другое дело – ультраправые, к примеру «Пегида», для сторонников которой открывают главные площади националистической Саксонии. Или обратимся к популярному среди многочисленной левой молодежи движению «Аттак». Несмотря на неимоверную общественную поддержку двери парламента для этой внесистемной силы тоже закрыты. Вот такая относительная избирательная демократия, условное народовластие, ограниченное в рамках сформированной и оберегаемой официальной системы. Конечно же последователи ренегатов марксизма или современные адепты буржуазной демократии назовут такую систему управляемой демократией – олицетворением народодержавия. А вот левые и даже лево-центристы, не говоря о социал-либералах и правозащитниках, подвергнут анафеме своеобразную немецкую демократию. Главное для современной Германии, в отличие от постголлевской Франции, - это благонадежные внешнеполитические ориентиры. Антизападникам и антиамериканистам нет места в политсистеме. Стоило «Альтернативе для Германии» - евроскептической и в общем-то расистской, но парламентской партии, осудить новый виток жестких санкций против России, как движение оказалось под колпаком спецслужб, в частности Федеральной службы защиты конституции Германии.

Если в Германии СМИ избирают для нападок, целеустремленной кампании какую-то страну, значит это кому-то надо. Спустили тезисы, нажали на кнопку, поступил приказ. Антиазербайджанская истерия в немецких СМИ в середине «единичных», выраженная в сотнях критических публикациях, в которых уделялось внимание даже условиям содержания в КПЗ Мингечаурского района, исчезла в один день, словно по мановению волшебной палочки. И на протяжении 5-6 лет немецкие СМИ Азербайджан почти не замечали, исключая редкие добрые отзывы о филантропии Фонда Гейдара Алиева в Европе и недавней карабахской войне. Однако институты немецкого общественного мнения резко, как-то в одночасье изменили свое отношение к Азербайджану именно после окончания победоносной для Баку второй карабахской войны. Вновь далекая страна сместилась в центр германской политики, вызывая неподдельный интерес общемировых СМИ этой страны. Что же произошло на сей раз? И кто спустил новые задачи и активки? Судить тяжело. Особенно после длительного затишья, и к тому же, на волне взаимных дипломатических реверансов. Удивительно, но именно посол Германии – единственный в своем лице, причем демонстративно и грубо, нарушая неписанный дипломатический этикет, отказался посетить вместе с другими послами освобожденные районы Карабаха. Заметим, не посол традиционно проармянской Франции, открыто поддержавшей Армению во второй карабахской войне.