Facebook заморозил страницу еще одного президента

Соцсеть Facebook заморозила аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Поводом для заморозки стала январская публикация Мадуро, в которой он назвал лекарство карвативир способом вылечиться от COVID-19. Страница президента Боливарианской республики будет доступна только для чтения в течение месяца.

Представитель платформы пояснил, что «Facebook следует руководству Всемирной организации здравоохранения, которая утверждает, что сейчас нет лекарства, способного вылечить данное заболевание».

В январе Facebook заморозил страницу Дональда Трампа, занимавшего в тот момент пост президента США.