Военные подавляют протесты в Мьянме: более ста погибших

По меньшей мере 102 человека погибли во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу. Об этом в воскресенье сообщило местное издание The Irrawadd.

По его данным, среди погибших четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет. Как отмечает издание, общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.