Китай хочет наладить с ОАЭ производство доступных вакцин от коронавируса

Китай хочет работать с Объединенными Арабскими Эмиратами над производством доступных по цене вакцин от COVID-19, сообщил государственному информагентству ОАЭ WAM глава МИД Китая Ван И.

«Мы будем работать над ускорением двустороннего производства вакцин таким образом, чтобы обеспечить их доступность», - заявил министр иностранных дел Китая Ван И, который начал двухдневный официальный визит в ОАЭ в рамках более широкого регионального турне.

ОАЭ стали первой страной за пределами Китая, которая в декабре 2020 года выпустила вакцину китайского производства Sinopharm, заявив, что она обладает 86%-ной эффективностью, ссылаясь на результаты клинических испытаний, проведенных на финальном этапе, передает Reuters.