Развеян главный миф о пользе молока

Нутрициолог Кристина Журавлева развеяла главный миф о молоке. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».

По ее словам, молоком из магазина не получится компенсировать недостаток кальция. «При пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая — не усваивается». Та же практика касается и остальных молочных продуктов, включая творог.

Если же в организме выявлен дефицит кальция, получить его можно, увеличив потребления петрушки. Журавлева отметила, что так этого микроэлемента на порядок больше. А рекордсменами по содержанию кальция являются мак и кунжут.

21 марта ученые из испанского университета Овиедо развеяли популярный миф о том, что существуют так называемые «суперпродукты». Специалисты назвали это понятие маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ. Единственным по-настоящему суперпродуктом они посчитали материнское молоко.