Гуайдо заразился коронавирусом

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в субботу, что заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней нахождения в карантине я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал он в Twitter.

В четверг власти Венесуэлы начали уголовное расследование против Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса.