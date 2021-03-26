В UFC появился новый чемпион-тяжеловес
Француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганну победил американца с хорватскими корнями Стипе Миочича в главном бою турнира UFC 260. Об этом сообщает «Лента.ру».
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 28 марта. Африканец нокаутировал оппонента во втором раунде и стал новым чемпионом организации в тяжелом весе, отобрав пояс у Миочича.
Следующим соперником Нганну должен стать экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс. О сроках проведения встречи станет известно позднее.