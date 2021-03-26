В Грузии опасаются третьей волны коронавируса

«Для Грузии 300-400 случаев за день - это немало, то есть количество активных случаев постепенно увеличивается, что является признаком того, что мы обязательно должны «звонить в тревожный колокол», потому что вдруг в стране может произойти скачкообразный рост», - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, существует реальная опасность возникновения третьей волны в стране.

«Подчеркиваю, что существует вероятность и реальный риск третьей волны, и мы должны как можно больше информировать об этом население. Вакцинация не окажет быстрого эффекта на сокращение циркуляции инфекции, поэтому было бы целесообразно выполнять основные рекомендации, о которых мы говорим. Уровень ношения масок сейчас упал до 43 процентов, это ниже 50 процентов, что считается тревожным. Если масочный режим у нас будет в пределах 90 процентов, то мы можем избежать третью волну. Вместе с ношением масок важно не допускать массовых собраний, соблюдать дистанцию и гигиенические нормы», - сказал Гамкрелидзе.