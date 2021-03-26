В Иордании решили создать "золотую зону" без вирусов

Иордания планирует создать свободную от вирусов «золотую зону» для туристов, которая будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News.

Министр связи и массовых коммуникаций Сахер Дудин заявил местным СМИ, что въезд на эту территорию будет ограничен. Все посетители должны буду пройти вакцинацию.

Это правило будет применяться как к гостям, так и к местным поставщикам и работникам сферы туризма, добавил он.

По словам генерального секретаря министерства туризма и древностей Имада Хиджазина, министерство здравоохранения позаботится о том, чтобы зона была безопасной для всех заинтересованных сторон.

«Нам нужно, работать вместе, чтобы вакцинировать всех людей, которые живут в этом районе, и тех работников туризма, которые находятся в постоянном контакте с гостями, в том числе сотрудников ресторанов, водителей, гидов и тех, кто снабжает отели едой и другими предметами первой необходимости», - сказала генеральный менеджер туркомпании Ханна Савала.

При этом власти признают, что ситуация в стране сложная, в Аммане койки в реанимациях заняты на 76 процентов.