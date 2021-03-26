«Я чувствую себя виноватым за то, что не боролся, не говорил Пашиняну "кто ты такой". Расскажи, пусть народ узнает, чего ты добился в своей жизни. Мы должны создать условия, чтобы каждый на своем месте был счастлив, и вернуть улыбку нашему народу», — отметил Абрамян.

Глава Союза армян России Ара Абрамян планирует принять активное участие во внеочередных парламентских выборах в Армении. Об этом он сообщил в видеоинтервью, опубликованном на официальной странице САР.

Глава САР рассказал, что вскоре отправится в турне по разным странам, проведет ряд встреч, после чего, уже в Армении, - политические консультации. Он также пообещал вскоре детально представить как свою программу, так и команду, а также рассказать о договоренностях, достигнутых с разными силами.

Абрамян обратился и к соотечественникам, проживающим за рубежом, призвав в день выборов быть в Армении, чтобы выполнить свой гражданский долг "ради спасeния страны".

По его словам, к власти должны прийти "здоровые политические силы", чтобы стабилизировать ситуацию, решить социальные проблемы, устранить раскол в обществе. Глава САР считает, что премьер-министр Никол Пашинян не сможет сохранить власть в стране, поскольку он "уже провалил управление и проиграл войну в Карабахе".