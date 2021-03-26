В России выявили 9088 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 9088 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии в стране достигло 4 519 832, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье.

По данным оперштаба, инфицированные были обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (1878), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (610), меньше всего — в Республике Алтай (8), Еврейской автономной области (4), а также в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Туве (по одному случаю).

За прошедший день умерли 336 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 8630 человек. За весь период пандемии в России скончались 97 740 зараженных, при этом 4 139 128 человек вылечились.