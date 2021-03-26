Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике

Двухмоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, шесть человек погибли, сообщает местное издание Jornada.

Инцидент произошел 27 марта днем по местному времени. Самолет, на борту которого находились семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон, штата Аризона. Вскоре после взлета он упал.

Изначально генпрокуратура штата сообщила в Facebook, что в результате аварии четыре человека погибли и еще трое получили ранения. Позже она уточнила, что двое раненых скончались. Министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро выразила соболезнования в связи со случившемся.