Первые выборы в верхнюю палату парламента Туркмении

Как передает ТАСС, ЦИК страны еще в пятницу объявил о завершении агитационной кампании и готовности к проведению голосования.

Народный совет парламента Туркмении состоит из 56 членов, из них 48 избираются от каждого из пяти велаятов (областей) и города Ашхабада тайным голосованием на заседаниях местных Народных советов, еще восемь членов назначаются президентом.

Кандидатами на 48 мандатов зарегистрированы 112 человек, 29 из них - женщины.

Ранее Народный совет являлся высшим представительным органом, куда входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены правительства, главы областей, этрапов (районов) и городов, руководители судебных органов и другие. Народный совет мог, в частности, формировать ЦИК и назначать выборы и референдумы, решать вопросы об изменении государственной границы и административно-территориального деления страны.

В сентябре 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению Халк маслахаты (представительного органа) и Меджлиса (законодательного органа) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис теперь будет играть роль нижней палаты, а Халк маслахаты - верхней палаты парламента.