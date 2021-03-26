Меркель теряет популярность

Результаты опроса общественного мнения компанией Kantar, опубликованные в воскресенье, показали, что блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) продолжает терять популярность у потенциальных избирателей в ФРГ перед общенациональными выборами, назначенными на сентябрь, передает Интерфакс.

По результатам опроса, ХДС/ХСС, к которому относится и канцлер Германии Ангела Меркель, поддержали 25% респондентов, на 2% меньше, чем неделей ранее. Падение стало четвертым подряд снижением поддержки консервативного альянса до самого низкого уровня с начала марта прошлого года в связи с невыразительными результатами борьбы правительства с пандемией коронавируса, проблемами с поставками противовирусных вакцин, скандалами с закупками защитных масок, отмечают СМИ.

«В стране происходит смена настроений», - заявил газете Bild am Sonntag премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер, который является возможным претендентом на пост канцлера.

Он добавил: «Союз должен показать, что у него еще есть силы и идеи, что он не исчерпан и не изношен. Теперь ему нужны новые начинания».