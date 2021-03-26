Азербайджан сократил экспорт автомобилей из Турции

В январе-феврале 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 11,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 14,982 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства торговли Турции.

В феврале 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 2,7 процента по сравнению с показателем февраля 2020 года и составил 5,898 миллиона долларов.

В январе-феврале 2021 года экспорт автомобилей из Турции на мировой рынок сократился на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,802 миллиарда долларов.