Биткоину предрекли стоимость в 400 тысяч долларов

Стратег Bloomberg Майк Макглоун предрек биткоину рост стоимости до 400 тысяч долларов за монету в течение года, передает «Прайм».

Аналитик сравнил текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков.

Нынешний год стал переломным для биткоина, считает Макглоун.

«Биткоин трансформируется в защитный низкорисковый актив… На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив», — заявил он.

По данным на 28 марта, биткоин торгуется на уровне 56 388 долларов за монету.