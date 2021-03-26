Евросоюз доведет производство вакцин до 420 миллионов доз
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что к середине июля Евросоюз планирует произвести 420 миллионов доз вакцины от коронавируса.
«Мы рассчитываем, что к 15 июля сможем произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса», — сказал Бретон.
Он уточнил, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить коллективный иммунитет в Европе.
По последним данным, в Европе коронавирусом заразились почти 39 миллионов, выздоровели 27,5 миллиона, скончались 901 тысяча человек.