Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given еще раз продемонстрировал, как хрупок этот мир. Раньше мы думали, что человечество бессильно только перед природными стихиями, в прошлом году к этому добавился и страх перед микроскопическими вирусами. А теперь уже явно видно, что на современном этапе развития науки и техники любая ошибка отдельного человека тоже может привести к непредвиденным событиям.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Из-за этого движение по торговому пути оказалось заблокировано. Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через канал, достигло 321. И хотя севший на мель контейнеровоз удалось немного сдвинуть с места, помочь восстановлению судоходства по каналу это не смогло. Ever Given немного развернули и поставили параллельно створу канала, но этого оказалось недостаточно. Администрация канала пробовала провести караван из 14 судов мимо Ever Given, но он пройти не смог. А судно до сих пор на мели, и теперь прогнозы крайне пессимистичные. Инженерная операция может продлиться несколько недель, а каждый день обходится крайне дорого всей мировой экономике. Остановка движения по каналу уже значительно повлияла на стоимость нефти. Чем больше контейнеровоз стоит на мели, тем выше вероятность, что подорожают все товары, ведь через Суэц проходит до 15% всех мировых грузов. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявила, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня, но с этим согласны далеко не все.

А работы здесь идут в авральном режиме - круглосуточно, без перерыва. Об этом заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа. По его словам, в операции по снятию с мели судна участвует 10 буксиров. Но ситуация осложняется размерами контейнеровоза и количеством контейнеров на нем. Огромное по размерам судно развернулось поперек всего канала.

Сотни миллионов долларов в сутки – во столько обходится простой судов из-за пробки на Суэцком канале. Авария обернулась глобальным затором от Европы до Дальнего Востока. Непосредственно в регионе сейчас застряли почти 150 танкеров и сухогрузов. Еще сотни судов вынуждены менять свои маршруты, другие простаивают в портах в ожидании вестей из зоны бедствия. И если в первые дни пытались искать причины аварии в непогоде, а точнее, в песчаной буре, которая привела к потере судном курса, то в последнее время все больше поговаривают о человеческом факторе. Так как влияние любой непогоды должны были предвидеть капитан судна и несколько лоцманов, специально для этого находящихся на его борту.