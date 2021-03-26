В репортаже повествуется о военных преступлениях Армении против азербайджанского народа и в хронологическом порядке рассказывается о ракетных обстрелах мирных граждан в Гяндже, Барде и Тертере.

Кроме этого, в видеосюжет включены репортажи Фули Озтюрк, подготовленные во время войны с освобожденных территорий, а также рассказывается о том, с какой радостью азербайджанский народ встретил эту Победу.

Фуля Озтюрк также взяла комментарий у помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Хикмет Гаджиев отметил, что до сих пор одной из самых больших проблем остается разминирование освобожденных территорий.

По его словам, в очистке территорий от мин используется самое современное оборудование и в этом деле Азербайджану помогают турецкие специалисты.