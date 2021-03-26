Премьер Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле. Об этом глава армянского правительства заявил в воскресенье во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области Армении, сообщает "Спутник Армения".

Он отметил, что до проведения внеочередных парламентских выборов в стране будет исполнять обязанности главы кабмина.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера», - сказал Пашинян.

По его словам, если граждане подтвердят свой мандат доверия, то он и его команда продолжат служить им с еще большей эффективностью, чем прежде.