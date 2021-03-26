Пашинян призвал усилить Российско-армянскую военную группировку

Армяно-российская объединенная группа войск является ключевым фактором в противостоянии региональным угрозам безопасности. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил премьер Никол Пашинян на встрече с жителями села Арагац Армавирской области.

По словам премьера, на протяжении 30 лет Армения готовилась противостоять Азербайджану, однако события 2020 года показали, что перечень и масштабы угроз изменились.

"Мы сейчас должны найти формулы противодействия этим новым вызовам. И самой важной формулой, на мой взгляд, является армяно-российская группировка. И мне кажется, что в ближайшее время в ходе обсуждений мы должны подумать над усилением армяно-российской военной группировки как важнейшего компонента региональной безопасности", - заявил Пашинян.

Но сказанное не означает, что Армения должна постоянно готовиться к новым войнам, считает он. С точки зрения премьера, повышение уровня безопасности страны должно привести к изменению региональной среды. Иными словами, вкладывая в оборону и армяно-российское партнерство, Армения обеспечивает себя благоприятными условиями для экономического развития.