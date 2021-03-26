Госдеп США анонсировал новые меры против России

Соединенные Штаты намерены принять меры против России после завершения обзора действий Москвы, которые Вашингтон оценивает как «враждебные», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ожидают трудные времена в отношениях с Россией. По его словам, это обусловено существованием ряда вопросов, по которым позиции стран глубоко различаются, а также ряд действий, на которые американской стороне «необходимо ответить решительно».