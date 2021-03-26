Вторая медаль Азербайджана на Кубке мира в Софии

Сегодня в столице Болгарии Софии завершился Кубок мира по художественной гимнастике.

Групповая команда Азербайджана в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной накануне завоевала серебро в многоборье и пробилась в два отдельных финала.

Сегодня в финальных соревнованиях с тремя обручами и двумя парами булав наша группа набрала 33,450 балла и заняла 3-е место. Это бронзовые медали.

В финале с пятью мячами азербайджанский ансамбль выступил хуже и не сумел завоевать наград.

Напомним, групповая команда Азербайджана завоевала право участвовать в Олимпиаде в Токио. Лицензию на Игры наши гимнастки добыли на чемпионате мира 2019 года.