Оппозиция сравнила Пашиняна с раковой опухолью

В Армении представители оппозиции отреагировали на решение премьер-министра страны Никола Пашиняна подать в отставку. Об этом сообщает «Новости — Армения».

Один из лидеров «Движения за спасение Родины», представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сравнил деятельность Пашиняна с онкологическим заболеванием.

«Мы не смогли удалить опухоль, но смогли не дать ей распространиться. Иначе мы бы потеряли новые территории в разных областях Армении», — сказал Сагателян.

Он выразил мнение, что армянский премьер-министр пытается спастись при помощи внеочередных выборов. По его словам, после отставки премьера в стране продолжатся протестные акции.